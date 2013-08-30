Требуется аналогичный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, мне нужно сделать сайт похожий на drive2.ru или на drive2moto.ru!

По сайту иметь нужно:

Нужен Гаражный блог

Личный блог

Оценка машин

Оценка блогов

10 лет назад
lexa611
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание и обслуживание сайта знакомств

    $2500

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка страницы онлайн голосования

    $450

    Уважаемые, Фрилансеры Требуется разработка страницы онлайн голосования с админ панелью для вывода результатов голосования и установки дополнительных данных. Дизайн страницы имеется: Требуемый функционал: - вывод номинаций и номинантов - голосование через социальные сети вконтакте и ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта с медиа-контентом

    $500

    требуется разработать сайт с медиа-контентом. Сайт будет разработан на Битрикс, поэтому требование к Исполнителю, чтобы опыт работы с битрикс был обязательно, причем, не на "Вы" проект нужно реализовать к 25 сентября. За каждый день просрочки предусматривается штраф. Верстка ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт.

    $1000

    Требуется сделать сайт в соответствии с тех.заданием. Образец дизайна в аттаче. Весь дизайн уже готов. Какая цмс я не определился еще тч предлагайте. Пожалуйста пишите сроки выполнения и условия оплаты.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать интернет-магазин на новой CMS под ключ

    Добрый день! Необходимо создать интернет магазин под ключ посвященный чешской посуде и люстрам. Главная задача заключается в том, что сам сайт должен быть реализован на новой системе управления GOORU CMS, копию которой предоставим.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание ТЗ на разработку сайта

    $50

    Нужно написать ТЗ для разработки сайта (ориентируемся на сайт конкурента). Движок будет самописным (адекватной CMS для наших целей не нашли). На выходе, хотелось бы получить что-то, хотя бы не хуже по качеству, чем это: http://g.ua/WKfj Предлагайте ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • MP3 сайт. Источник VK API

    $100

    Нужно сделать мп3 сайт, который берёт песни с vk api на немецком языке (с переводом помогу). Таких сайтов полно в сети и даже есть готовые скрипты. Примеры http://download-song.ru/ http://zvukoff.ru/ http://muzo4ka.com/

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создание сайта-презентации

    $250

    Необходимо создание сайта-презентации (сайта-визитки) для презентации информации о продаже квартиры (фото и текст). Есть домен и хостинг. Необходим дизайн, программирование ядра с возможностью самостоятельного редактирования всех текстов и фотографий, а также наполнение сайта, состоящее из ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-мастер

    $1500

    Требуется на постоянный основе веб-мастер. Работа на территории работодателя. Задачи: 1) Написание сайта на PHP согласно ТЗ 2) Вёрстка сайта согласно шаблонам Требуются навыки PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад