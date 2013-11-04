Создание сайта сертифицирующей организации

Необходимо создать сайт для некомерческой организации занимающейся сертификаций товаров. ТЗ и графические элементы сайта есть.

Необходимо создать сайт на любом БЕСПЛАТНОМ движке. Полная оптимизация под IE 9 и IE 10, FireFox, Chrome и Opera последних версий.

Необходимо разграничение функций в админке - 2 менеджера, для ввода информации и отправке писем, администратор.

Главная особенность - на базе вводимой информации (порядка 10 полей) должен генерироваться Сертификат в формате .pdf по заданному шаблону.

Создание 3 баз данных - с информацией о сертификатах, базу данных самих сертификатов (т.е. номер и файл или ссылка на файл в формате .pdf) и база аккредитованных сертифицированных центров (название, адрес, телефон).

Так же необходимо реализоыать механизмы поиска - для пользователей сайта - по номеру сертификата, для менеджеров и администраторов сайта - по ЛЮБОМУ полю.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте СРОКИ и СТОИМОСТЬ (коллеги обратите внимание на эту строчку).

Оплата ТОЛЬКО по безналу. Заключаем Договор. - ТОЛЬКО ДОГОВОР и ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАССЧЕТ

Так же нужна мобильная версия, для возможности проверить наличие сертификата, не загружая весь сайт - фактически только форма поиска и отображения Сертификата в формате .pdf или любом графическом формате.