Разработка хоккейного портала

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно будет разработать проект на WP( возможна и другая CMS), подобрать шаблон, установить необходимые плагины, модули, форум. Все настроить. Дальнейшие подробности скажу лично.

10 лет назад
Bigrema
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание и обслуживание сайта знакомств

    $2500

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта сертифицирующей организации

    Необходимо создать сайт для некомерческой организации занимающейся сертификаций товаров. ТЗ и графические элементы сайта есть. Необходимо создать сайт на любом БЕСПЛАТНОМ движке. Полная оптимизация под IE 9 и IE 10, FireFox, Chrome и Opera последних версий. Необходимо ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт-визитка для салона красоты

    Создать вот этот саит под ключ http://ninelstudia.by салон красоты (ногтевои сервис, парикмахерские услуги, лечение волос, уход за руками ногами)изменить флэш анимацию, написание текстов и т.д.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание магазина + парсинг товаров (Джумла)

    Здравствуйте Необходимо создать каталог-магазин для партнерского сайта с ассортиментом, дублирующим m-trek.ru, но с возможностью выбрать б/у товар по другой цене (см. п. 3 ТЗ). Реализовать необходимо на Joomla + Virtuemart или JoomShop на выбор исполнителя. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта под ключ joomla

    Добрый день! Требуется разработка сайта под ключ joomla Дизайн шаблоновый - нужно подключить видео и фото галерею - контактную форму - добавить языки одно требование — не пропадать и тем более не закончив проект! Людям с такими привычками просьба не ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка страницы онлайн голосования

    $450

    Уважаемые, Фрилансеры Требуется разработка страницы онлайн голосования с админ панелью для вывода результатов голосования и установки дополнительных данных. Дизайн страницы имеется: Требуемый функционал: - вывод номинаций и номинантов - голосование через социальные сети вконтакте и ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад