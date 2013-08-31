Разработка информационно-развлекательного портала

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок168 просмотров
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Необходимо разработать информационно-развлекательный сайт. Спецификация во вложении.

Необходимо оценить разработку:

1. Верстки

2. Программинг.

10 лет назад
Dmitry_Kadomtsev
Кадомцев 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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