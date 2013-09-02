Два сайта на Джумла 2.5

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок269 просмотров
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Нужно сделатьь Два магазина на Джумла 2.5

есть макет (шаблон)

сроки 14 дней

оплата по факту

10 лет назад
KirSasha
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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