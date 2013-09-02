Два сайта на Джумла 2.5

Добрый день, необходимо сделать страницу фирмы, занимаюшейся поставкой сетевого оборудования Ruckus, будет неплохо, если стиль будет похож на страницу производителя http://www.ruckuswireless. com/ но не до степени смешения, Внутри должны быть страницы с описанием производителя, компании, техническая документация ...