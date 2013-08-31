Требуется сайт-визитка для поставщика гос. услуг

Сайты «под ключ»Закрыт46 заявок217 просмотров
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Требуется небольшой информационный сайт для размещения информации о компании. Компания занимается техническим обслуживанием и ремонтами в государственных учреждениях (школы, садики, управы, больницы, поликлиники и т.д.) На сайте будет: информация, фотографии, каталог. Интересует стоимость создания такого сайта "под ключ", а также последующую раскрутку.

10 лет назад
Konsyl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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