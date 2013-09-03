Портал недвижимости

Требуется создать портал недвижиости (общая площадка для физических лиц и компаний) на русско-английском языке. Предложения по движку, бюджету, срокам и схеме оплаты (именно в такой последовательности) принимаются в течении 2х недель от даты размещения этого объявления. Опыт выполнения подобных проектов приветствуется (ссылка на работу). В ответе указывайте контактный email. Спасибо.