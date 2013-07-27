Действующий сайт на WP - надо поменять структуру и добавить функции мультимедиа. графика остается, хост остается. желательно быстро. бюджет предлагайте.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $100
Видео для демонстрации на сайте спортивного инвентаря.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Проектирование электроники по протоколу Tiny Mesh. Требуется выбрать способ передачи данных и настроить готовые устройства.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать сайт на форумном движке, 2-3 страницы да пара плагинов. Быстро и не дорого.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработчик для мобильного приложения, включающего в том числе, функцию геопозиционирования.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработчик для многофункциональной доски объявлений (Друпал), в том числе предусмотрен мощный модуль геопозиционирования и интеграция платежной системы.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Заказ на 4 небольших сайта-визитки. Единый тип движка на резиновом шаблоне. Концепция дизайна, элементы дизайна, весь контент предоставляются.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайту требуется частичное обновление текущих страниц -обновляются элементы дизайна и контента. Заказ срочный и разовый - необходимо сдать объем за одну сессию. В отклике СРАЗУ укажите ваши контакты и опыт работы. Обязательное условие - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- Постинг (написание постов на форумах и в блогах) - Создание тематического аккаунта в соцсети. Продвижение темы методом социального маркетинга. - Создание и раскрутка группы. Только живые фолловеры и участники. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать портал недвижиости (общая площадка для физических лиц и компаний) на русско-английском языке. Предложения по движку, бюджету, срокам и схеме оплаты (именно в такой последовательности) принимаются в течении 2х недель от даты размещения этого ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать модуль "escrow" с нуляЗакрыт12 лет назад
1) опыт веб-разработки и программирования от 3х лет, опыт работы с смс биллингами и сервисами. 2) Высококачественный структурированный код 3) Готовность выполнить тестовое задание 4) Вы готовы на испытательный срок 1-2 ...Закрыт12 лет назад
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется интегрировать в готовый сайт несколько модулей по мобильной коммерции. Присылайте предложения с контактными данными.Закрыт12 лет назад
Требуется: предложить решение и реализовать задачу по организации на сайте системы по приему и учету платежей, построение схемы биллинга пользователей, интеграция платежного модуля и интерфейса платежной системы, смс-шлюз.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
интернет-магазин под ключСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сырой сайт на wordpress. Необходимо выполнить модуляцию, расширение, проверку и отладку. С контентом и версткой вопросов нет. Есть вопросы по функционалу, интеграции модулей и их координации. Обязательные требования к исполнителю: ...Закрыт12 лет назад
Преобладание белого цвета. Не броские цвета. Основная задача - удобство чтения. Шаблон резиновый. Движок бесплатный – форумный или соцсетевой. Важна пре-модерация и возможность быстрого редактирования сайта. Читать статьи, писать статьи. «Группы», ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад