checkyour

Орлов checkyour

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Апгрейд сайта

    Действующий сайт на WP - надо поменять структуру и добавить функции мультимедиа. графика остается, хост остается. желательно быстро. бюджет предлагайте.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Форум

    Сделать сайт на форумном движке, 2-3 страницы да пара плагинов. Быстро и не дорого.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений

    Требуется разработчик для многофункциональной доски объявлений (Друпал), в том числе предусмотрен мощный модуль геопозиционирования и интеграция платежной системы.

    Drupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайты-визитки

    Заказ на 4 небольших сайта-визитки. Единый тип движка на резиновом шаблоне. Концепция дизайна, элементы дизайна, весь контент предоставляются.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка дизайна

    Сайту требуется частичное обновление текущих страниц -обновляются элементы дизайна и контента. Заказ срочный и разовый - необходимо сдать объем за одну сессию. В отклике СРАЗУ укажите ваши контакты и опыт работы. Обязательное условие - ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка в соцсети, Постинг (написание постов)

    - Постинг (написание постов на форумах и в блогах) - Создание тематического аккаунта в соцсети. Продвижение темы методом социального маркетинга. - Создание и раскрутка группы. Только живые фолловеры и участники. ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Портал недвижимости

    Требуется создать портал недвижиости (общая площадка для физических лиц и компаний) на русско-английском языке. Предложения по движку, бюджету, срокам и схеме оплаты (именно в такой последовательности) принимаются в течении 2х недель от даты размещения этого ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для веб-сайта

    1) опыт веб-разработки и программирования от 3х лет, опыт работы с смс биллингами и сервисами. 2) Высококачественный структурированный код 3) Готовность выполнить тестовое задание 4) Вы готовы на испытательный срок 1-2 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Платежная система, смс-шлюз

    Требуется: предложить решение и реализовать задачу по организации на сайте системы по приему и учету платежей, построение схемы биллинга пользователей, интеграция платежного модуля и интерфейса платежной системы, смс-шлюз.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Структурирование сайта "под ключ"

    Есть сырой сайт на wordpress. Необходимо выполнить модуляцию, расширение, проверку и отладку. С контентом и версткой вопросов нет. Есть вопросы по функционалу, интеграции модулей и их координации. Обязательные требования к исполнителю: ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайтс нуля на форумном движке

    Преобладание белого цвета. Не броские цвета. Основная задача - удобство чтения. Шаблон резиновый. Движок бесплатный – форумный или соцсетевой. Важна пре-модерация и возможность быстрого редактирования сайта. Читать статьи, писать статьи. «Группы», ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад