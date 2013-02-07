Платежная система, смс-шлюз

Нужна привязка 1С 8.2 УТ и сайта для обмена данными, по типу: 1) когда клиент делает заказ на сайте, то одновременно в 1С формируется заявка с учетом товарных остатков (для нашей внутренней работы), формируется счет на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
предложить решение и реализовать задачу по организации на сайте системы по приему и учету платежей, построение схемы биллинга пользователей, интеграция платежного модуля и интерфейса платежной системы, смс-шлюз.
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