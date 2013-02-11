Keycaptcha для Shop-script

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Необходимо интегрировать именно эту каптчу https://www.keycaptcha.ru/ в шопскрипт на страницу обратной связи, на вопрос со страницы товара и на отзыв о товаре.

11 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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