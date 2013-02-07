Создание механизма переадресации (работа с куками)

Необходимо сделать следующий механизм работы сайта:

1. При первом посещении посетителя загружается сайт А (страница для подписки на рассылку)

2. Сайт А загружается до тех пор, пока посетитель не оформит подписку на рассылку. После того, как посетитель нажимает Подписаться, идет переадресация на сайт В.

3. НО... ссылки сайта А и В выглядят одинаково. То есть, в следующий раз когда подписавшийся посетитель вводит адрес сайта А, он попадает на сайт В.

Подобный механизм реализован на сайте http://info-dvd.ru/

Если Вы уже были на этом сайте нужно подчистить куки, что увидеть работу механизма в действии.

Я так понимаю, что здесь все зациклено на куках.

Сайт В - это страница, на которую посетитель переадресовывается после подписки на сайте A. При этом при попадании на сайт В человеку ставятся куки, которые по ссылке А постоянно скидывают человека на сайт В.

Вообщем надо разобраться с данной проблемой и найти решение.