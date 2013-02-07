Работа над каталогом zoo

Всем привет! Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны! Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю. Фишка - чтоб человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт сделанный на платформе joomla c использованием каталога zoo.
После обновления каталога zoo на новую версию, перестали работать фильтры.
Задача: Починить фильтр. Добавить новый функционал в zoo. Дальнейшая поддержка на сайте zoo каталога.
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