Работа над каталогом zoo

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Имеется сайт сделанный на платформе joomla c использованием каталога zoo.

После обновления каталога zoo на новую версию, перестали работать фильтры.

Задача: Починить фильтр. Добавить новый функционал в zoo. Дальнейшая поддержка на сайте zoo каталога.

11 лет назад
pavel-kmt
Павел 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад