Натянуть готовую вёрстку на Битрикс

Для тех кто работал и хорошо знает компонент форм с калькулятором FormCalc для Joomla 2.5 или для Программиста Javascript. Вот сайт разработчика: http://delajoom.ru/index.php/-asshirenija-joomla/formy-kalkulatory-joomla Мне нужно устранение 3 проблем. Вопрос касается компонента FormCalc для Joomla 2.5. 1. Сделать ...