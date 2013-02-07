Натянуть готовую вёрстку на Битрикс

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Натянуть готовую вёрстка на Битрикс
Редакция: Малый Бизнес
Бюджет: 5000 рублей
Срок: 2 дня. Вёрстку в HTML предоставим.
Оплата строго по факту исполнения: Вебмани или Яндекс деньги.
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