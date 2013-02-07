Натянуть готовую вёрстку на Битрикс

$165
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Натянуть готовую вёрстка на Битрикс

Редакция: Малый Бизнес

Бюджет: 5000 рублей

Срок: 2 дня. Вёрстку в HTML предоставим.

Оплата строго по факту исполнения: Вебмани или Яндекс деньги.

11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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