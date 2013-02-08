Консультация по JOOMLA

В сайт на WP нужно: - вставить форму для вопросов посетителей, - вставить форму для отзывов, - оформить фотогалерею. Выполнить мелкие правки типа "увеличить шрифт" и т.д. Пожалуйста, ваши сроки и стоимость за первые 3 позиции. Мелкие правки после основной ...
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