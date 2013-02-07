Приглашаем к сотрудничеству

Группа компаний, 8 лет специализирующаяся на оказании услуг для бизнеса, приглашает к сотрудничеству подрядчиков-физических лиц специализирующихся на: веб программинге и верстке.

Опыт в данной области от 5 лет, высокая работоспособность, ответственность, профессионализм обязательны.

- знание PHP, MySQL, желательно Ruby

- кроссбраузерная верстка.

- умение работать с CMS

- умение работать над сайтами любой сложности

Условия: для успешных кандидатов предлагаем стабильные объемы, достойный заработок, перспективы профессионального и материального роста. Работа на удаленке, по гражданско-правовому договору, с перспективой при обоюдном желании войти в штат компании.

От заинтересовавшихся требуется:

- краткое резюме

- портфолио