Приглашаем к сотрудничеству

Необходимо знание php‚ MySQL‚ XML‚ CSS‚ HTML‚ DHTM‚ теоретические основы реляционных СУБД, MODx Желательно знание javascript, опыт верстки. В настоящий момент времени есть работа: Необходимо доделать сайт на МоDX. Дизайн к сайту прикреплен. Нужно вывести новости, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Группа компаний, 8 лет специализирующаяся на оказании услуг для бизнеса, приглашает к сотрудничеству подрядчиков-физических лиц специализирующихся на: веб программинге и верстке.
Опыт в данной области от 5 лет, высокая работоспособность, ответственность, профессионализм обязательны.
- знание PHP, MySQL, желательно Ruby
- кроссбраузерная верстка.
- умение работать с CMS
- умение работать над сайтами любой сложности
Условия: для успешных кандидатов предлагаем стабильные объемы, достойный заработок, перспективы профессионального и материального роста. Работа на удаленке, по гражданско-правовому договору, с перспективой при обоюдном желании войти в штат компании.
От заинтересовавшихся требуется:
- краткое резюме
- портфолио
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт http://abicon.ru В настоящее время используется для размещения статей в миралинксе. С недавнего времени роботы миралинса перестали видеть статьи http://abicon.ru/table/as-it-works/index.php , притом что через браузер они просматриваются. Вот что пишет саппорт: Администрация Добрый день, ответ от ...Завершен11 лет назад
- $100
Есть статичный сайт. Нужно встроить в него редактор CKEditor, для редактирования в inline mode, (http://docs.ckeditor.com/#!/guide/dev_inline) Дополнительно см.ТЗВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Самооткрывающееся при загрузке сайта только один раз одному IP в час (cookie) модальное отцентрированное по сторонам браузера окно (в виде html, чтобы можно было вставить flash) самозакрывающееся по истечении заданного интервала времени (секундомер). Плагин для ...Завершен11 лет назад
Нужен скрипт с помощью которого можно сделать следующие действия: Имеет n кол-во строк текста: сколько стоит телефон в магазине где купить мышку для компьютера как установить Windows 8 1. Нужна возможность задать произвольные стоп-слова, которые удалятся из имеющихся строк. Например стоп-слова ...Завершен11 лет назад
Ищем специалиста для разработки технического задания для интернет-магазина по продаже товаров для спорта и отдыха. Необходимо продумать дизайн главной и внутренних страниц сайта, навигацию, юзабилити, кнопки и их расположение для увеличения продаж. Также необходимо продумать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $110
Новый сайт на базе http://test.mb-dev.ru/ Лицензия установлена. Имеется psd макет только главной страницы - в приложении. Верстка остальных страниц отличается от сайта test.mb-dev.ru только заменой футера и шапки (из главной страницы) и настройкой динамической ширины. Требуется либо модификация имеющейся ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить переадресацию на сайте с несуществующих страниц. Интернет-магазин.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть игра такая DarkOrbit, работает на флешь. К ней есть боты, автолокеры, керкавы, charlesproxy (с пол года работал) и тд... но за эти программы bigpoint банит. Меня интересует такая программка которая будет в 1 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно спарсить все фильмы с сайтов с ВК плеером Готовые фильмы проверить на наличие и если нет, то запостать одним махом на сайт на юкозе.Завершен11 лет назад