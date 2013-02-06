Создание сайта на Битрикс Старт

Новый сайт на базе http://test.mb-dev.ru/

Лицензия установлена.

Имеется psd макет только главной страницы - в приложении.

Верстка остальных страниц отличается от сайта test.mb-dev.ru только заменой футера и шапки (из главной страницы) и настройкой динамической ширины.

Требуется либо модификация имеющейся верстки, либо создание с нуля. Если будет модификация верстки допустимы незначительные отклонения от макета.

Главные отличия от test.mb-dev.ru:

Ширина сайта должна быть динамичной.

Оформление новости, акции и статической страницы как есть, только в левом поле на всех страницах дополнительно к статьям выводить новости и акции с таким же оформлением.

На главной странице вместо меню каталога выводить как на макете две формы - формы аналогичны форме обратный звонок с тем же оформлением, но настроены на разные e-mail.

Вместо трех вывести 2 баннера из макета, 1 из которых ссылается на страницу каталога, а второй на статическую страницу с бонусной программой.

Каталог оставляем как есть из категорий и подкатегорий test.mb-dev.ru/catalog/, только карточки товара не будет, а в подкатегории выводится простая таблица со списком товаров с ценами.

Верхнее и нижнее меню в шапке и футере сделать редактируемым