Необходимо доделать сайт на МоDX

Веб-программированиеЗавершен7 заявок183 просмотра
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Необходимо знание php‚ MySQL‚ XML‚ CSS‚ HTML‚ DHTM‚ теоретические основы реляционных СУБД, MODx

Желательно знание javascript, опыт верстки.

В настоящий момент времени есть работа:

Необходимо доделать сайт на МоDX. Дизайн к сайту прикреплен.

Нужно вывести новости, каталог продукции, обратную связь.

11 лет назад
irengl
Ирина 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад
$60
5 дней
Спасибо
Все вовремя оплачено, отличный заказчик. Рекомендую