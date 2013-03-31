Модуль импорта товаров из файла в OpenCart 1.5.4.1

Требуется модуль импорта товаров со следующим функционалом:

1. Импорт из cvs, excel, xml файлов поставщиков каталогов товаров в магазин.

2. Импорт картинок по ссылкам из каталога

3. Наценка на товар в зависимости от поставщика

4. Конвертация валюты по которой продает поставщик в местную валюту

5. Автоматический перевод описания товара с английского на русский и литовский языки

6. Адаптер категорий товаров, так как категории поставщика могут не совпадать с категориями товаров магазина

7. Импортер характеристик и опций товаров (например для одежды цвет и размер)

8. Автоматический расчет пунктов лояльности

9. Возможность сохранения настроенных параметров импорта в шаблон, чтобы при необходимости им можно было бы воспользоваться.

10. Функция добавления новых товаров, изменения цен существующих, если они поменялись, отключения товара, который поставщик перестает поставлять.

11. Минимизация нагрузки на хостинг.

12. Выполнение заданий через крон.

Желательно чтобы исполнитель не только хорошо знал OpenCart, но и имел бы опыт в выполнении программирования по импорту товаров в базы данных интернет магазинов. OpenCart сборочный с дополнительным модулем поставщиков товаров и другими.

Одним словом требуется максимальная автоматизация импорта товаров из данных поставщиков, гибкость настройки и максимальная корректность заполнения магазина ассортимента товаров, информативность и корректное ценообразование.

Оплата только после выполнения и тестирования модуля. Возможен минимальный задаток как показатель платежеспособности заказчика.