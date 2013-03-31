Модуль импорта товаров из файла в OpenCart 1.5.4.1

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки238 просмотров
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Требуется модуль импорта товаров со следующим функционалом:

1. Импорт из cvs, excel, xml файлов поставщиков каталогов товаров в магазин.

2. Импорт картинок по ссылкам из каталога

3. Наценка на товар в зависимости от поставщика

4. Конвертация валюты по которой продает поставщик в местную валюту

5. Автоматический перевод описания товара с английского на русский и литовский языки

6. Адаптер категорий товаров, так как категории поставщика могут не совпадать с категориями товаров магазина

7. Импортер характеристик и опций товаров (например для одежды цвет и размер)

8. Автоматический расчет пунктов лояльности

9. Возможность сохранения настроенных параметров импорта в шаблон, чтобы при необходимости им можно было бы воспользоваться.

10. Функция добавления новых товаров, изменения цен существующих, если они поменялись, отключения товара, который поставщик перестает поставлять.

11. Минимизация нагрузки на хостинг.

12. Выполнение заданий через крон.

Желательно чтобы исполнитель не только хорошо знал OpenCart, но и имел бы опыт в выполнении программирования по импорту товаров в базы данных интернет магазинов. OpenCart сборочный с дополнительным модулем поставщиков товаров и другими.

Одним словом требуется максимальная автоматизация импорта товаров из данных поставщиков, гибкость настройки и максимальная корректность заполнения магазина ассортимента товаров, информативность и корректное ценообразование.

Оплата только после выполнения и тестирования модуля. Возможен минимальный задаток как показатель платежеспособности заказчика.

OpenCart
11 лет назад
jpetrov
58 летЛитва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
15 дней
Работа в общем и целом была выполнена этим исполнителем. К сожалению с очень большим опозданием. После получения оплаты, как мне показалось, исполнитель отнесся достаточно легкомысленно к заданию. Но тем не менее бани и ошибки, которых было не мало, все исправил и модуль работает, хотя иногда и не совсем корректно. К положительному моменту отношу то, что просрочку сроков исполнитель компенсировал некоторым усовершенствованием мультиязычности сайта, за что ему отдельное спасибо. Но если бы лично я сотрудничал с ним дальше, то только на условиях оплаты после выполнения всех работ и исправления багов. Так может быть у него было бы больше стимула к работе и меньше волокиты.
Замечательный заказчик. Нет проблем в общении. Оплату проводит в срок. Всегда на связи. Рекомендую!