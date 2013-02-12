Программист для доработки ИМ на CS-Cart

Добавить на сайт регистрацию через социальные сети. Обязательное требование чтобы при регистрации пользователь оставлял e-mail в базе. Cайт на самописной CMS. Достаточно регистрации через VK и FB
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Существует необходимость доработки магазина на CS-Cart для нужд SEO по определенным задачам, которые я буду ставить в облачном сервисе TeamLab (взаимоотношения очень гибкие, инициативность приветствуется). Задачи самого различного типа. В среднем ЗП программиста по проекту по опыту получается 250-500$. Программисты дороже 15$ в час рассматриваться не будут. Прошу писать только в проект. Сам магазин торгует эксклюзивными книгами-альбомами, цена которых доходит и до 6-ти тыс. руб. за штуку и более, проект очень интересный (лично для меня), думаю, вам тоже понравится. Клиент заинтересован в качественной работе и готов платить за кач-во (в разумных пределах). Жду ваши заявки. Хотелось бы в заявке видеть:
1. Опыт работы в программировании, какие веб-языки знаете, как давно занимаетесь веб-программированием?
2. Портфолио (например какие-то интересные проекты с интересными программными реализациями)?
3. Сколько в день часов можете уделять проекту?
P.S. Оплата желательно постфактум (например после каждой выполненной задачи).
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