Написание определенного модуля для VamShop

Добрый день.

Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине.

Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически конвертируется + определенный процент наценки и доступен ли товар на текущий момент т.е. статус товара.

Также возможность парсинга цен с разных площадок через админку модификация поля для парсинга при выборе площадки.

подробнее могу объяснить в личке, примерные цены на создание подобного модуля.