Написание определенного модуля для VamShop

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок315 просмотров
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Добрый день.

Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине.

Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически конвертируется + определенный процент наценки и доступен ли товар на текущий момент т.е. статус товара.

Также возможность парсинга цен с разных площадок через админку модификация поля для парсинга при выборе площадки.

подробнее могу объяснить в личке, примерные цены на создание подобного модуля.

11 лет назад
sergindo
Сергей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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