XML-экспорт товаров из базы

Веб-программированиеЗавершен10 заявок213 просмотров
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Описание формата XML здесь: http://wheelhunter.com.ua/rules

Нужно отдельно для дисков, отдельно для шин.

Предоставлю дамп базы откуда нужно экспортировать данные.

Необходимо в итоге получить скрипт, который будет коннектиться к базе сайта и делать экспорт в файлы с указанным форматом, по крону.

Пишите приблизительный срок и стоимость, пожалуйста.

11 лет назад
zveno
Данил 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Исполнитель хорошо разобрался с задачей, оперативно выполнил поправки.
Спасибо за интересую задачу, активную помощь и оперативные ответы на вопросы. Буду рад сотрудничеству ;)
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