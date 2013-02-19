XML-экспорт товаров из базы

Поправить воспроизведение звука в программе для определения владением уровня английского языка http://exeducation.kiev.ua/EngCourses/bin-debug/index.html сейчас присутствует выбор звуковых вопросов, но сам звук отсутствует.. (ПС: сначала нужно ответить на текстовые вопросы, чтоб перейти в прослушивание аудио)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание формата XML здесь: http://wheelhunter.com.ua/rules
Нужно отдельно для дисков, отдельно для шин.
Предоставлю дамп базы откуда нужно экспортировать данные.
Необходимо в итоге получить скрипт, который будет коннектиться к базе сайта и делать экспорт в файлы с указанным форматом, по крону.
Пишите приблизительный срок и стоимость, пожалуйста.
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