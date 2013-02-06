Корректировка скрипта

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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Оптимизация скрипта магазина

11 лет назад
iliya2008
Илья 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Yster
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
В очередной раз убедился в профессионализме Сергея. Приятно и легко работать. Задачи выполняются быстро и качественно. Спасибо!
Хорошо поработали. Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата.
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