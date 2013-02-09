Нужно для сайта сделать форму с выбором даты

Задача: для сайта на CMS Datalife Engine + модуль "Каталог товаров" требуется написать парсер товаров с Яндекс-маркета или аналогичного сайта (менее предпочтительно). Количество категорий: 3 с возможностью расширения Объём: порядка 50 товаров в сутки (общее число ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для сайта сделать форму с возможностью выбора числа, месяца и года от и до, после клика по кнопке «Найти» будет происходить сортировка документов.
ТЗ смотрите в прикрепленном файле.
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