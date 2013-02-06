Требуется доработка сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется помощь в доработке сайта www.4chip.ru

1) В подборке автомобиля конечная страница сейчас выглядит так http://4chip.ru/index.php?id_category=1124&control...

Нужно сделать более подробную страницу как здесь http://www.racechip.ru/9675-mercedes-a--w168--160-...

на каждый автомобиль. Обратите внимание меняться будет только первая таблица «серийные данные — экономия топлива и График прироста мощности»!!! Остальная информация «Характеристики», «Преимущества», «Комплектация» — на всех страницах остается без изменений.

2) Требуется упростить страницу оформления заказа http://4chip.ru/index.php?controller=order-opc

- убрать кнопку «Открыть форму покупателя»

- форма должна быть открыта сразу

-Электронная почта

-Имя

-Фамилия

-Контактный телефон

-Город

-Адрес

-Почтовый Индекс

- Комментарии

- Варианты доставки оставляем те же

- Выбрать форму оплаты (информация должна быть видна сразу и понятна пользователю)

-Наличными курьеру

-Наложный платеж

-Безналичный расчет

-Робокасса

- Кнопка «Отправить заявку»

3) Оформленная заявка должна приходить е-мейл. Также должно отображаться из какого раздела был сделан заказ например вот так:

Toyota> Дизельные версии> Toyota Avensis II (T25) 2.0 D-4D — RaceChip Pro

-Электронная почта: [email protected]

-Имя: Ваня

-Фамилия: Иванов

-Контактный телефон: 89999999999

-Город: Москва

-Адрес: ул.Новый Арбат дом.15

-Почтовый Индекс: 999999

- Комментарии

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4) Так же на сайте есть кнопки уведомлений Заказать звонок (в шапке сайта), Стать дилером (http://4chip.ru/index.php?id_cms=12&controller=cms) и Отзывы (http://4chip.ru/index.php?id_cms=14&controller=cms).

После заполнения в них информации и отправки происходит переход с сайта на белый фон. Нужно сделать чтоб пользователь оставался на сайте и после отправления заявки ему приходил ответ «об успешном отправлении» и тд.

11 лет назад
Corimos
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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