Прикрутить к сайту на WP форму оплаты

Уважаемые фрилансеры! Для завершения работ по отдельным блокам сайта требуется сделать ряд работ: программирование (php 5+MySQL), вёрстка , тестирование и т.д. в реальные сроки с возможностью дальнейшего сопровождения. Бюджет по соглашению.Все вопросы в письменном виде ...
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сайт 581505.ru
нужно прикрутить к нему по ссылке "сделать предоплату" форму оплаты единой кассы или робокассы
принцип такой:
1. посетитель жмет кнопку "сделать предоплату" и после этого попадает на страницу с окном суммы
"указать величину предоплаты", полем "Номер заказа комментарий" и кнопкой "оплатить"
После чего он переходит на сайт платежной системы, где осуществляет перевод денег.
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