Прикрутить к сайту на WP форму оплаты

сайт 581505.ru

нужно прикрутить к нему по ссылке "сделать предоплату" форму оплаты единой кассы или робокассы

принцип такой:

1. посетитель жмет кнопку "сделать предоплату" и после этого попадает на страницу с окном суммы

"указать величину предоплаты", полем "Номер заказа комментарий" и кнопкой "оплатить"

После чего он переходит на сайт платежной системы, где осуществляет перевод денег.