ASP.NET программирование на C# + верстка

Ищу квалифицированного веб программиста для разработки довольно-таки крупного портала на ASP.NET в связке с MS SQL Server.

В задачи будет входить:

- Верстка макета XHTML 1.0 + CSS 2.1

- Написание кода ASP.NET (C# 4 версии, желательно НЕ MVC). тут будет и создание пользовательских контролов и расширение уже существующих, возможно работа со сторонними компонентами (Developer Express), если это будет необходимо и т.д.

- Взаимодействие с базой на MS SQL (она в в целом готова, но возможны небольшие доработки)

Еще раз повторюсь, ищу _квалифицированного_ программиста, который понимает масштаб проекта и не по наслышке владеет всеми перечисленными технологиями.

Жду предложений с Вашей примерной оценкой стоимости работ ЗА ПРОЕКТ.

Предложение с оплатой по часам не рассматриваю по двум причинам:

1) Такой вид оплаты не стимулирует сотрудника работать быстрее.

2) Я не знаком с Вашей производительностью.

Оплата проекта – любым удобным способом (нал/безнал/wm/qiwi/перевод и т.д.), поэтапно.

В приложении краткое ТЗ, полное будет обсуждаться с планируемыми исполнителями.