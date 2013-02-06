ASP.NET программирование на C# + верстка

Уважаемые фрилансеры! Для завершения работ по отдельным блокам сайта требуется сделать ряд работ: программирование (php 5+MySQL), вёрстка , тестирование и т.д. в реальные сроки с возможностью дальнейшего сопровождения. Бюджет по соглашению.Все вопросы в письменном виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу квалифицированного веб программиста для разработки довольно-таки крупного портала на ASP.NET в связке с MS SQL Server.
В задачи будет входить:
- Верстка макета XHTML 1.0 + CSS 2.1
- Написание кода ASP.NET (C# 4 версии, желательно НЕ MVC). тут будет и создание пользовательских контролов и расширение уже существующих, возможно работа со сторонними компонентами (Developer Express), если это будет необходимо и т.д.
- Взаимодействие с базой на MS SQL (она в в целом готова, но возможны небольшие доработки)
Еще раз повторюсь, ищу _квалифицированного_ программиста, который понимает масштаб проекта и не по наслышке владеет всеми перечисленными технологиями.
Жду предложений с Вашей примерной оценкой стоимости работ ЗА ПРОЕКТ.
Предложение с оплатой по часам не рассматриваю по двум причинам:
1) Такой вид оплаты не стимулирует сотрудника работать быстрее.
2) Я не знаком с Вашей производительностью.
Оплата проекта – любым удобным способом (нал/безнал/wm/qiwi/перевод и т.д.), поэтапно.
В приложении краткое ТЗ, полное будет обсуждаться с планируемыми исполнителями.
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