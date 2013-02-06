Интеграция базы данных с MailChimp

Задача- создасть скрипт импорта-экспорта данных из базы клиентов в систему почтовой рассылки MailChimp. На сайте MailChimp есть API для интеграции, есть уже готовые плагины.

Задача стоит из нескольких этапов: 1)совместное написание ТЗ с учетом особенностей нашей базы и API MailChimp'а, 2) создание скрипта, 3) тестирование и окончательная наладка.

Т.к. баз рассылок несколько и они разные по задачам, сценариям рассылки и объемам данных, то проект может быть достаточно длительным, поэтому интересуют те, кто может "втягиваться" в длинные проекты.