nataly10602

Антипина Наталья nataly10602

 
59 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

barsxhunter
Данил 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Настроить купленный шаблон MOTO CMS на хостинге
Замечательный заказчик, знает чего хочет, все дополнительные вопросы разрешались практически моментально, оплата без проблем и в срок. Приятно было работать.
Очень рекомендую этого исполнителя! Все работы были выполнены качественно и в срок. Сам решал все вопросы, которые возникали с внешними службами. Такая самостоятельность очень облегчила мою жизнь как заказчика. С удовольствием поработаю еще раз!
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