nataly10602

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- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Задача- создасть скрипт импорта-экспорта данных из базы клиентов в систему почтовой рассылки MailChimp. На сайте MailChimp есть API для интеграции, есть уже готовые плагины. Задача стоит из нескольких этапов: 1)совместное написание ТЗ с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть дизайн сайта, который надо адапировать под управление на Джумле или ВордПресс. Сайт на двух языках. Сайт несложный, главная страница, внутренняя страница со встроенным слайдером, форма для контактов, фотогалерея. Три меню - вертикальное с пиктограммами, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
12 лет назад
Замечательный заказчик, знает чего хочет, все дополнительные вопросы разрешались практически моментально, оплата без проблем и в срок. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Очень рекомендую этого исполнителя! Все работы были выполнены качественно и в срок. Сам решал все вопросы, которые возникали с внешними службами. Такая самостоятельность очень облегчила мою жизнь как заказчика. С удовольствием поработаю еще раз!