Адаптировать дизайн сайта к движку WP или Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Есть дизайн сайта, который надо адапировать под управление на Джумле или ВордПресс. Сайт на двух языках. Сайт несложный, главная страница, внутренняя страница со встроенным слайдером, форма для контактов, фотогалерея. Три меню - вертикальное с пиктограммами, горизонтальное текстовое, в нижнем футере - текстовое, как повторение верхнего вертикального.

Дизайн сайтаJoomla
11 лет назад
nataly10602
58 летЛатвия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад