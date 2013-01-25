Модуль загрузки изображений под DLE

Требуется полностью переделать сайт с сохранением seo оптимизации. Сейчас сайт находится на 2 cms и имеет ужасную юзабилити. Нужно разработать новый дизайн для сайта и сохранить новостной блок, оставить тока одну cms wp. На главной странице ...
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Здравствуйте, интересует написание маленького модуля под DLE:
Вообщем мне нужно чтобы юзеры сайта с группой 6 могли видеть форму загрузки картинки, где бы и могли загрузить изображение. Далее изображение сохранилось в папку /server/skins/$nick.png
Параметры загрузки: не больше 60 кб, формат только png
Страничка с полем загрузки должна выглядеть, как самая обычная страничка с полной новостью/как статическая страница в DLE.
DLE 9.7
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