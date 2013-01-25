Модуль загрузки изображений под DLE

Здравствуйте, интересует написание маленького модуля под DLE:

Вообщем мне нужно чтобы юзеры сайта с группой 6 могли видеть форму загрузки картинки, где бы и могли загрузить изображение. Далее изображение сохранилось в папку /server/skins/$nick.png

Параметры загрузки: не больше 60 кб, формат только png

Страничка с полем загрузки должна выглядеть, как самая обычная страничка с полной новостью/как статическая страница в DLE.

DLE 9.7