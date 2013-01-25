Доделать интернет-магазин

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Задание:

Нужен квалифицированный специалист, способный в сжатые сроки доделать (1-2 недели) и запустить интернет-магазин на движке OpenCart.

Готовность проекта 80%.

Необходимо:

1. запустить проект в минимально-рабочей конфигурации (готовность 95%, срок 1 неделя).

2. реализовать оставшийся функционал согласно макета, (срок 2-3 недели неспешной работы).

Требования к кандидатам:

– опыт работы от 3х лет в данной области.

– реальный опыт работы с OpenCart.

– возраст > 25 лет.

– внимание к деталям, ответственность.

– умение писать эффективный и качественный код.

Просьба "студентов", выпускников вечерних курсов по программированию – не беспокоить.

Оплата по этапно. Подробности по проекту – сообщу в переписке кандидатам в исполнители.

Вопросы лучше в почту: [email protected]

11 лет назад
mgm1979
Юрий 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад