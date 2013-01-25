Доделать интернет-магазин

Мануал скрипта Юзер находится на странице товара 1- http://item.taobao.com/item.htm?id=17023359857 или 2- http://detail.tmall.com/item.htm?id=20766016323 Нажимает нашу кнопку "Тao" и запускается скрипт, кнопку он перетаскивает к себе в панель закладок браузера с нашего сайта заранее. 1. Проверяется юзер залогинен или нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Нужен квалифицированный специалист, способный в сжатые сроки доделать (1-2 недели) и запустить интернет-магазин на движке OpenCart.
Готовность проекта 80%.
Необходимо:
1. запустить проект в минимально-рабочей конфигурации (готовность 95%, срок 1 неделя).
2. реализовать оставшийся функционал согласно макета, (срок 2-3 недели неспешной работы).
Требования к кандидатам:
– опыт работы от 3х лет в данной области.
– реальный опыт работы с OpenCart.
– возраст > 25 лет.
– внимание к деталям, ответственность.
– умение писать эффективный и качественный код.
Просьба "студентов", выпускников вечерних курсов по программированию – не беспокоить.
Оплата по этапно. Подробности по проекту – сообщу в переписке кандидатам в исполнители.
Вопросы лучше в почту: [email protected]
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