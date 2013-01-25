Внести изменения в функционал сайта

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Сайт www.figurnova.ru

Сайт написан на HTML, JavaScript, PHP, база MySQL.

Создать возможность в категориях и в поиске поставить фильтр только для товаров в наличии.

11 лет назад
ladushka67
Марина 
56 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад