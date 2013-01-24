Обработчик платежной системы для 1C-bitrix

Добрый день!

Необходимо разработать модуль приема интернет платежей в битриксе (банк петрокомерц).

По сути нужен обработчик (как для существующий в битриксе "assist")

Необходимые документации (CGI) имеются.

Если у кого есть готовый обработчик под битрикс для этого банка, готов приобрести.

Если нет, давайте писать этот обработчик.

Пишите цены и сроки.