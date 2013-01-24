Создание каталога запчастей для автомобилей

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Требуется помощь в создании каталогов запчастей для автомобилей, буду предоставлять схемы запчастей + текстовую часть к ним, необходимо сделать наподобие http://www.servismakita.ru/catalog/cordless/4072D/ т.е. нажимаем на деталь (картинка) далее подсвечивается номер детали (правая часть), а также присвоение каждой строки ссылку "price_items/search?utf8=%E2%9C%93&oem=OEM", где OEM номер запчасти.

Дополнительные функции: Фильтрация по годам, по кузову и т.д. для некоторых каталогов

11 лет назад
avtomakc68
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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