Модернизировать плагин на Wordpress

Добрый день! На сайте твой-стиль.ком (набирать на английском) криво работает плагин DSMGuestbook: В интерфейсе мейл.ру уведомления о новой записи приходят в проблемной кодировке. То же самое письмо в интерфейсе яндекса видно в нормальной, читабельной кодировке. Необходимо скорректировать работу ...
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Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с youtube в форму подписки, добавить возможность вставлять картинки и текст по бокам форми, а также сверху и снизу ее
Указывайте цену и примерные сроки. Детали и сам плагин потенциальному исполнителю.
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