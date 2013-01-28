Модернизировать плагин на Wordpress

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
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Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с youtube в форму подписки, добавить возможность вставлять картинки и текст по бокам форми, а также сверху и снизу ее

Указывайте цену и примерные сроки. Детали и сам плагин потенциальному исполнителю.

WordPress
11 лет назад
SergioV2013
Сергей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
js13
49 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Все отлично. Михаил доработал плагин в кратчайшие сроки. Буду обращаться еще.
Прекрасный заказчик. Можно быть уверенным: если работа выполнена - она будет оплачена. Рекомендую
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