Модернизировать плагин на Wordpress

Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с youtube в форму подписки, добавить возможность вставлять картинки и текст по бокам форми, а также сверху и снизу ее

Указывайте цену и примерные сроки. Детали и сам плагин потенциальному исполнителю.