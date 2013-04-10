Конструктор футболок

требуется реализовать серверную часть прокси сервиса. суть сервиса: пользователь выставляет у себя в настройках браузера наш прокси (пара ip+порт). после этого он должен иметь возможность осуществлять соединения через установленный прокси-сервер. перед началом использования сервиса ...