Создание серверной части прокси-сервиса

требуется реализовать серверную часть прокси сервиса.

суть сервиса:

пользователь выставляет у себя в настройках браузера наш прокси (пара ip+порт). после этого он должен иметь возможность осуществлять соединения через установленный прокси-сервер. перед началом использования сервиса пользователю должна выводиться капча для подтверждения, что прокси не используется для автоматических соединений. после ввода капчи пользователь должен запоминаться (повторно капча появляться не должна) и свободно пользоваться прокси

пользователей прокси будет много, так что нужно реализовывать с учетом нагрузок