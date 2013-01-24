Создание серверной части прокси-сервиса

Необходимо внести несколько правок для интернет магазина на hostcms 6 Базовая валюта магазина $ 1. Вывод цены на странице товара в разных валютах 2. Оформление товара в корзине сделать в руб. 3. Уведомление пользователя об изменении статуса заказа ...
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требуется реализовать серверную часть прокси сервиса.
суть сервиса:
пользователь выставляет у себя в настройках браузера наш прокси (пара ip+порт). после этого он должен иметь возможность осуществлять соединения через установленный прокси-сервер. перед началом использования сервиса пользователю должна выводиться капча для подтверждения, что прокси не используется для автоматических соединений. после ввода капчи пользователь должен запоминаться (повторно капча появляться не должна) и свободно пользоваться прокси
пользователей прокси будет много, так что нужно реализовывать с учетом нагрузок
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