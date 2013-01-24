Оценка работы "Обновить и доработать Redmine"

Существует развернутая система Redmine (версия 0.9.4.stable.164) с небольшими доработками.

Необходимо обновить ее до последней версии с учетом того, что должна сохраниться вся информация из нее и работоспособность предыдущих доработок.

В рамках текущей работы необходимо создать план предстоящих работ с оценкой (в часах) по ним.