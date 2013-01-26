Встроить скрипт таймера обратного отсчета на сайт

Нужно встроить на сайт таймер обратного отсчета (осталость дней, часов:минут:секунд до конца акции со скидкой N%) на сайт бизнес-тематики. Таймер должен отображаться поверх jpg-баннера. После достижения 0 таймер сбрасывается на исходное кол-во дней, но вместе с этим меняется и размер скидки (скидка ступенчато убывает от 60%). Также меняется одновременно со скидкой и ссылка на оплату продукта по цене, соответствующей скидке.

Движок сайта ModX

От исполнителя требуется опыт работы с яваскрипт и php (портфолио)

срок исполнения 2-3 дня. Жду предложения цены работы.