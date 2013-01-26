Встроить скрипт таймера обратного отсчета на сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно встроить на сайт таймер обратного отсчета (осталость дней, часов:минут:секунд до конца акции со скидкой N%) на сайт бизнес-тематики. Таймер должен отображаться поверх jpg-баннера. После достижения 0 таймер сбрасывается на исходное кол-во дней, но вместе с этим меняется и размер скидки (скидка ступенчато убывает от 60%). Также меняется одновременно со скидкой и ссылка на оплату продукта по цене, соответствующей скидке.

Движок сайта ModX

От исполнителя требуется опыт работы с яваскрипт и php (портфолио)

срок исполнения 2-3 дня. Жду предложения цены работы.

11 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
11 лет назад
$30
1 день
Отличный программист! Задание выполнил четко и очень профессионально. Спасибо за помощь! Буду рад продолжить сотрудничество.
Отличный заказчик - знает чего хочет и с оплатой все в порядке.
  • Похожие заказы

  • Зоны доставки для интернет-магазина

    $100

    Требуется скрипт создания зон доставки. GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap Административная часть: 1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql Пользовательская часть: При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить пару проблем joomla

    1. На страницы каталога http://5plusov.ru/ryukzaki-dlya-malchikov.html сейчас выводиться 40 товаров, надо сделать 42 2. В корзине, форме заполнения адреса, есть ограничение по размеру строки, у некоторых клиентов адрес не помещается, надо увеличить размер этого поля в два раза. 3. В разделе ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для доработки проекта на zend

    $500

    Требуется PHP программист с опытом разработки и поддержке проектов на zend framework, для разработки новых функций на уже имеющемся проекте. От программиста требуется: - примеры ваших проектов на зенде. - активное участие в обсуждениях тз и предложениях ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flash Player для сайта

    Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-скриптик импорта в БД ДЛЕ из текстового файла

    $30

    Всем доброго дня! Нужно написать PHP скриптик импорта в БД ДЛЕ 9.7 из текстового файла. ТЗ: - импорт по 300–500 новостей за раз (ограничение памяти на сервере 256 МБ), может импорт как-то поэтапно сделать (?); - Тайтл; - ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен лучший программист для интересного проекта

    $2500

    Ищем опытного программиста на сложную но интересную работу. Работы будет много, 50+ часов в неделю. Основных требования три: PHP (ООП); JavaScript; SQL. Дальше на пользу пойдут: Node.js; опыт с highload; верстка. Начинаем с $1500, в перспективе 3-6 ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль к магазину на Magento и доработки

    К существующему магазину на базе Magento (http://na-opushke.ru) необходимо написать модуль импорта товаров из YML с картинками и категориями, работающий по cron и реализующий апдейты (т.е. не перезаливающий всю базу товаров, а добавляющий/удаляющий товары по мере ...

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад