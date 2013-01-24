PHP-скриптик импорта в БД ДЛЕ из текстового файла

Всем доброго дня!

Нужно написать PHP скриптик импорта в БД ДЛЕ 9.7 из текстового файла.

ТЗ:

- импорт по 300–500 новостей за раз (ограничение памяти на сервере 256 МБ), может импорт как-то поэтапно сделать (?);

- Тайтл;

- транслит заголовка и формирование из него ЧПУ URL при импорте;

- категория — создание и публикация в соответствующую;

- краткое описание — вырезается из новости по заданному количеству и окончанию слова (нужно чтобы работали все хтмл теги, типа стронг, ссылка и др.);

- полное описание (нужно чтобы работали все хтмл теги);

- дескрипшн (если нет, то генерирует автоматом из текста новости);

- метки (вырезает слова из заголовка);

- автор;

- дата.

Дороже даже не предлагайте!

Если что не уточнил в ТЗ– пишите.