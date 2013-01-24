Нужен лучший программист для интересного проекта

$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок200 просмотров
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Ищем опытного программиста на сложную но интересную работу.

Работы будет много, 50+ часов в неделю.

Основных требования три: PHP (ООП); JavaScript; SQL.

Дальше на пользу пойдут: Node.js; опыт с highload; верстка.

Начинаем с $1500, в перспективе 3-6 месяцев - $2500, и дальнейшим ростом.

Ждем сообщений в icq 602824944.

11 лет назад
victorgig
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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