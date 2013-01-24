Модуль к магазину на Magento и доработки

К существующему магазину на базе Magento (http://na-opushke.ru) необходимо написать модуль импорта товаров из YML с картинками и категориями, работающий по cron и реализующий апдейты (т.е. не перезаливающий всю базу товаров, а добавляющий/удаляющий товары по мере необходимости).

Также есть несколько доработок по дизайну.