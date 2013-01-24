Срочно требуется PHP программист для отрисовки диаграмм и графиков. Необходимо написать функцию, которая умеет отрисовывать диаграмму и гистограммы, показанные на рисунках. Полученные изображения должны быть идентичны примерам. Примеры диаграмм взяты из MS Office. Функция должна уметь ...
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Требуется PHP программист по небольшим доработкам
Оплата - $5 в час
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