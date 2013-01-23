Мини хак для DLE

нужно скопировать вот этот слайдер https://squareup.com/ что бы там так красиво элементы двигались при смене слайдов. назначьте, пожалуйста, цену и срок если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать для DLE такую сортировку новостей http://ruseller.com/lessons.php?rub=1&id=1274
Сам сайт http://shenderdecor.ru/
На сайте создан раздел "Фото"
Надо чтобы фотки сортировались так как на примере.
Кнопки: Бордюры, Розетки, Декоры, Модули, массивная доска, паркет
Вывод картинок через доп поле.
Оплата по факту.В личку дам шаблон сайта или доступы.
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