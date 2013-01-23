Сайт с автоматической системой проведения турниров

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Нужно сделать проект, сайт с автоматической системой проведения кибер спортивных турниров.

Подобные сайты http://dota2.starladder.tv/ http://dota2.ru/events/ http://dotabro.com/

Хочу узнать приблизительную цену

11 лет назад
kama0330
Камил 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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