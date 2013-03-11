Разработка редактора фотографий (AS3)

$500
Веб-программированиеЗавершен5 заявок244 просмотра
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Нужен флеш-программист для разработки редактора фотографий, приветствуется готовое решение.

Подробности желающим.

11 лет назад
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dim1web
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
11 лет назад
$450
14 дней
Дмитрий - ответственный исполнитель, справился с задачей учитывая все пожелания. Человек обязательный, не пропадает, делает в срок. Буду обращаться еще. Рекомендую как надежного фрилансера.
Кирилл ответственный и серьезный заказчик.четко объяснял задачи,всегда был доступен в скайпе,по оплате проблем не было. Было приятно работать с этим человеком,если еще раз он обратится,с удовольствием помогу и поработаю с ним!!!
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