Плагин для Joomla 3

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Плагин будет по лотереям, что-то типа плагина modulesanywhere.

Задачи плагина:

С сайта источника спарсить некоторые данные: дату, время проведения лотереи, следующий джекпот, результаты прошедших лотерей записываем в таблицу (вывод в фронтенд пока не требуется).

В результате плагин к примеру по крону спарсил данные. Я добавляю например в статью конструкцию {lottery id11 джекпот | дата | время розыгрыша}, и данные отображаются у меня на сайте.

Сам сайт: http://wintrillions.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=143

Вид меня полностью устраивает, всё так и должно остаться, но здесь в этой лотерее неправильные данные:

- следующий джекпот

- дата следующего розыгрыша

- до розыгрыша осталось - время тоже неправильное

А также для результатов данные:

- дата розыгрыша

- выигрышные номера

- джекпот на этот розыгрыш

- и уровни призов

Всё, других данных не нужно.

Результаты к примеру буду выводить так: {lotteryresult id11 дата розыгрыша | номера | джекпот | уровни призов}

или предложите Ваш вариант

Таблицы уже более менее продуманы, нужно возможно немного подредактировать.

Вот ссылка: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=6&tid=998838&pg=-1

Жду предложения по цене и срокам.

Предложения без цены и срока рассматривать не буду.

Joomla
11 лет назад
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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