Оптимизация SEO-плагина для Wordpress

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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Нужен специалист, который хорошо разбирается в Wordpress

Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-seo-tags/

В этом плагине нужно сделать поддержку русских поисковиков (на данный момент не поддерживаются):

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Google

Яндекс

Search.Mail.ru

Яндекс (картинки)

Google (картинки)

Rambler

Nigma

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Настройка максимального кол-ва тегов в посте (если нет)

настройка исключения по слову, фразе и части слова

Сделать ограничение по длине фразы (символы или слова)

Сделать нужно максимально просто - можно без админки.

жду предложений.

WordPress
11 лет назад
onseablack
Елена 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vovan77
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Супер ответственный исполнитель! В процессе работы возникли некоторые трудности, которых не было в ТЗ. Все было доработано и исправлено в кратчайшие сроки. Большое спасибо!
Замечательный заказчик, понравилось работать, особенно на этапе тестирования. буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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