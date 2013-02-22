Оптимизация SEO-плагина для Wordpress

Нужен специалист, который хорошо разбирается в Wordpress

Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-seo-tags/

В этом плагине нужно сделать поддержку русских поисковиков (на данный момент не поддерживаются):

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Google

Яндекс

Search.Mail.ru

Яндекс (картинки)

Google (картинки)

Rambler

Nigma

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Настройка максимального кол-ва тегов в посте (если нет)

настройка исключения по слову, фразе и части слова

Сделать ограничение по длине фразы (символы или слова)

Сделать нужно максимально просто - можно без админки.

жду предложений.