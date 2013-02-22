Оптимизация SEO-плагина для Wordpress

Пользуюсь программой 1С версия 7.7 Программу адаптировали под транспортные услуги. Перевозка грузов. Есть человек, который всё это делал. К сожалению, он не знает как подключить АПИ функции, к сайтам: 1. http://www.lardi-trans.com/ 2. http://www.tm-trans.com/ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, который хорошо разбирается в Wordpress
Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-seo-tags/
В этом плагине нужно сделать поддержку русских поисковиков (на данный момент не поддерживаются):
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Яндекс
Яндекс (картинки)
Google (картинки)
Rambler
Nigma
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Настройка максимального кол-ва тегов в посте (если нет)
настройка исключения по слову, фразе и части слова
Сделать ограничение по длине фразы (символы или слова)
Сделать нужно максимально просто - можно без админки.
жду предложений.
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