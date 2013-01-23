Доработать сайты

Сайты на joomla 1.5 + Virtuemart 1.1

1. В Virtuemart есть скидки, когда цена товара без скидки отображается перечеркнутая, а рядом - цена со скидкой. Проблема следующая - перечеркнутая цена отображается не во всех браузерах корректно. Например, в мозилле скидка не отображается, пока не будут почищены куки. Надо поправить.

2. Надо подключить несколько вебсервисов. Пример - http://www.autoformat.com.ua/?wsdl

Основная задача - обеспечить подгрузку данных по мере их получения уже после загрузки страницы.

По этой задаче подробное ТЗ - в процессе общения.

Указывайте, пожалуйста, цену за каждую задачу, можно делать только одну. В процессе работы, если будут объективные причины, цена может увеличиваться.