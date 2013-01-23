Доработать сайты

Пользуюсь программой 1С версия 7.7 Программу адаптировали под транспортные услуги. Перевозка грузов. Есть человек, который всё это делал. К сожалению, он не знает как подключить АПИ функции, к сайтам: 1. http://www.lardi-trans.com/ 2. http://www.tm-trans.com/ ...
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Сайты на joomla 1.5 + Virtuemart 1.1
1. В Virtuemart есть скидки, когда цена товара без скидки отображается перечеркнутая, а рядом - цена со скидкой. Проблема следующая - перечеркнутая цена отображается не во всех браузерах корректно. Например, в мозилле скидка не отображается, пока не будут почищены куки. Надо поправить.
2. Надо подключить несколько вебсервисов. Пример - http://www.autoformat.com.ua/?wsdl
Основная задача - обеспечить подгрузку данных по мере их получения уже после загрузки страницы.
По этой задаче подробное ТЗ - в процессе общения.
Указывайте, пожалуйста, цену за каждую задачу, можно делать только одну. В процессе работы, если будут объективные причины, цена может увеличиваться.
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