Программирование на MODx

Необходимо написать скрипт, который будет работать с API Dropbox / GoogleDrive функции, которые нужны: получение прав, получение списка файлов, закачка одного файла во временную папку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь по программированию на MODx, времени уйдет мало и ничего сложного, все предложения для обсуждения деталей в асю 615414
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